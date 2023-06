Ein Land feiert Der kuriose Grund, warum der 23. Juni in Luxemburg der Nationalfeiertag ist

Info

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Geburtstag des Großherzogs findet am Freitag, 23. Juni 2023, ein offizieller Festakt in der Philharmonie Luxemburg statt. Zahlreiche Gäste werden der Veranstaltung beiwohnen, darunter die großherzogliche Familie, die Abgeordneten, die Mitglieder der Regierung, die Mitglieder des Staatsrates und der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Gemeinderate der Stadt Luxemburg und das diplomatischen Korps', das in Luxemburg akkreditiert ist.

Auch die Öffentlichkeit wurde eingeladen, an der offiziellen Zeremonie teilzunehmen. Sie beginnt am Freitag, 23. Juni 2023 ab 10.00 Uhr in der Philharmonie Luxemburg. Die verfügbaren Plätze sind ausgebucht.

Bereits am 20. Juni finden militärische Feierlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertags in Diekirch statt.

Die Stadt Luxemburg hat für den 22. und 23. Juni das folgende Musikprogramm – mit freiem Eintritt –auf dem Glacis angekündigt.

Donnerstag, 22. Juni (Einlass um 17:00 Uhr)

LOST FREQUENCIES - Deep House, Tropical House

WADE - Tech House

Flavour Trip - Deep House, Disco

Freitag, 23. Juni (Einlass 17:00 Uhr)

The 1975 - Indie-Rock (21 Uhr)

THE SCRIPT - Pop Rock (22:45 Uhr)

Francis of Delirium - Alternative Rock (19:45 Uhr)

Ice In My Eyes - Indie, Synth Pop (18:30 Uhr)