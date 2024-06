Ein Land feiert Nationalfeiertag in Luxemburg: Programm 2024 und Erklärung für das kuriose Datum

Am Nationalfeiertag selbst, also am 23. Juni, finden im ganzen Land Umzüge, Konzerte und Gottesdienste statt. In der Hauptstadt beginnt der Tag um 10 Uhr mit einer offiziellen Zeremonie, gefolgt von 21 Kanonenschüssen, die zu Ehren des Großherzogs vom Fetschenhof aus abgegeben werden. Gegen Mittag verläuft eine Militärparade entlang der Avenue de la Liberté, das traditionelle Te Deum am Nachmittag findet in der Luxemburger Kathedrale Notre-Dame statt. Anlässlich des Nationalfeiertags wird die von Michel Lentz geschriebene Nationalhymne „Ons Heemecht“ gespielt.