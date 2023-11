Neue Reiseziel vom Findel Neue Flugverbindung: Einmal pro Woche geht es von Luxemburg direkt nach China

Es sollte eigentlich ein Geschäftsmodell für den Flughafen Hahn werden: Passagierflüge vom Hunsrück nach China. Mit dem Verkauf des Hahn an das chinesische Unternehmen HNA im Jahr 2017 bestand die Hoffnung, dass es mit der zugehörigen Hainan Airline auf dem Hunsrück regelmäßige Passagierflüge von und nach China geben wird. Dieses Versprechen entpuppte sich dann ebenso wie versprochene Investitionen in den Flughafen als Luftnummer. HNA ist längst Pleite, der Hunsrückflughafen gehört seit Mai dem Trierer Projektentwickler Triwo und dessen Geschäftsführer Peter Adrian. Langstreckenflüge im Passagierbereich sind in absehbarer Zeit auf dem Triwo Hahn Airport, wie der Flughafen nun offiziell heißt, kein Thema.