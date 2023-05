Neue Zusteigemöglichkeit Wo in Mertert ein neuer Bahnhof gebaut wird

Mertert · Der Bahnhof in der luxemburgischen Gemeinde Mertert hat so einige Defizite. Deshalb wird er verlegt und am neuen Standort modernisiert – mit einigen Änderungen.

09.05.2023, 09:51 Uhr

Haben beide ausgedient: Die luxemburgische CFL mustert die Triebwagen der Baureihe 2000 aus und ersetzt sie durch moderne Elektrotriebwagen der 2400er Serie. Auch die Tage des Bahnhofs Mertert sind gezählt. Er soll an anderer Stelle neu errichtet werden. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Den Wasserbilliger Bahnhof kennt wohl jeder, der schon einmal in der Gemeinde am Zusammenfluss von Sauer und Mosel zum Tanken oder auf dem Weg ins Büro auf dem Kirchberg war. Mitten im Zentrum des Ortsteils Wasserbillig gelegen, ist der Bahnhof ein so beliebter Einstiegspunkt für Luxemburg-Pendler, dass der halbe Ort zeitweise mit Autos aus Deutschland zugeparkt war. Immer schon ruhiger ging es im Ortsteil Mertert zu. Auch dort gibt es einen Bahnhof. Zwischen der Rue Jean-Pierre Beckius und dem Place de la Gare. Doch die Station soll verlegt werden.