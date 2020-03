Gesundheit : Plantagen und 14 Ausgabestellen

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann dreht sich am 30.11.2006 in Würzburg (Bayern) einen Joint mit Marihuana. (zu dpa "Polizeikampagne gegen Kiffen macht Schule" vom 02.10.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++. Foto: dpa/Daniel Karmann

Luxemburg Laut Medienberichten scheint das Konzept zur Cannabis-Legalisierung in Luxemburg zu stehen.

Demnach hat das Gesundheitsministerium eine Reglementierung von Anbau und Verkauf von Cannabis in Luxemburg ausgearbeitet. Das meldet der Radiosender 100,7, dem das Dokument vorliegen soll. So sind 14 Verkaufspunkte im gesamten Großherzogtum vorgesehen. Zudem soll es ganze zwei Lizenzen für den kontrollierten Cannabis-Anbau in Luxemburg geben. Einer ersten Einschätzung zufolge soll der Anbau mit relativ hohem Aufwand verbunden sein, wie es in dem Dokument heißt.