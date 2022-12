Luxemburg : Homeoffice-Gerangel: Standort in Gefahr

Die tägliche Fahrt zur Arbeit nach Luxemburg gehört für Grenzpendler dazu. Foto: vetter friedemann

Luxemburg Deutsche Unternehmen in Luxemburg warnen: Durch eine uneinheitliche Regelung zu steuerfreien Homeoffice-Tagen finden sie immer seltener Personal unter deutschen Grenzpendlern.

Vor bereits zwölf Jahren unter Mitwirkung der deutschen Botschaft in Luxemburg gegründet, will die Deutsch-Luxemburgische Wirtschaftsinitiative DLWI die Interessen der deutschen Grenzpendler vernetzen und den in Luxemburg tätigen deutschen Unternehmen eine professionelle Plattform zum Austausch bieten. Denn hier sitzen Beschäftigte und Betriebe aus Deutschland derzeit in einem Boot.

Und dieses Boot ist deutlich ins Wanken geraten, warnen die 150 Mitglieder aus Unternehmen und Einzelpersonen: „Seit Juli mit Auslaufen der in der Covid-19-Pandemie getroffenen Sonderregelungen in Bezug auf die Frage der Besteuerung der Homeoffice-Tage für die deutschen Grenzpendler nimmt der Druck aufseiten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber stetig zu“, stellt Stefan Pelger, Präsident der Initiative, fest. Und das hat Folgen – bis hin zur Rekrutierung neuer Beschäftigter, die das Großherzogtum ebenso dringend braucht wie die deutschen Betriebe diesseits der Grenze auch.

Der Grund dafür: die aktuell unterschiedliche Situation der steuerfreien Homeoffice-Tage für die Grenzpendlerinnen und Grenzpendler – je nach Herkunftsland.

„In der aktuellen Situation sind die deutschen Grenzpendler mit der 19 Tage Bagatellgrenze zur Regelung der Frage zur Besteuerung der Arbeitseinkommen gegenüber jenen aus Belgien und Frankreich mit einheitlich 34 Tagen in beiden Ländern schlechter gestellt“, hält er fest. „Das erschwert es den Betrieben nicht nur, einheitliche und in den Belegschaften gut akzeptierte Homeoffice-Regelungen einzuführen, sondern entwickelt sich gleichermaßen zunehmend zu einem Hemmnis in der Rekrutierung neuer Mitarbeiter.“

Der DLWI unter Ehrenpräsidentschaft des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Luxemburg, Ulrich-Wilhelm Klöckner, wertet Regelungen zur Besteuerung der Arbeitseinkommen nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie als „komplett aus der Zeit gefallen“, so dass sich „weniger die Frage nach den vordergründig wichtigen Ausgleichszahlungen für etwaig entgangenes Steuersubstrat, stelle, sondern vielmehr die grundlegende Überlegung zur Standortsicherung Luxemburgs“, hält Stefan Pelger fest. Die Gefahr ist klar: Den Unternehmen fehlt Personal, um neues Wirtschaftswachstum zu schaffen. Dabei sind bereits jetzt rund 14.000 Stellen in Luxemburg offen, im Spätsommer ein plus von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt in Luxemburg steigt weiter – auf mehr als 505.00. In jedem Monat werden so etwa 1700 Arbeitsplätze mehr als einen Monat zuvor geschaffen und 16.500 mehr als vor einem Jahr.

Davon profitieren auch die Grenzgänger aus Deutschland, Frankreich und Belgien. Ihre Zahl liegt derzeit rund 10.000 höher als noch zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Doch auch sie können die Zahl der offenen Stellen nicht begleichen.

Laut dem DLWI stehen demnach verloren gegangene Steuereinnahmen der angrenzenden Städte, Gemeinden und Länder in Deutschland dem Kaufkraftzuwachs über jeden weiteren Tag deutscher Grenzpendler im Homeoffice gegenüber, „was den luxemburgischen Interessenvertretern aus dem Gastronomiegewerbe tiefe Sorgenfalten bereitet“.

Stefan Pelger und die DLWI halten eine Einigung über eine einheitliche Homeoffice-Regelung deshalb „für unerlässlich, wenn es nicht bereits für das Jahr 2023 mit einem Verlust der Attraktivität des Standorts für die deutschen Mitarbeiterpopulationen in den Betrieben kommen soll“, sagt er.