Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Öffnen vier weitere Übergänge nach Luxemburg? CDU-Abgeordnete fordern Öffnung der Grenzen

Foto: dpa/Sven Hoppe

Luxemburg Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll nach Volksfreund-Informationen im Kabinett angekündigt haben, die Öffnung von vier Übergängen zwischen Deutschland und Luxemburg zu prüfen. Parlamentarier der Union fordern, die Grenzschließungen komplett zu beenden und kritisieren Hürden für Lebenspartner ohne Trauschein.

CDU-Bundestagsabgeordnete haben vor der Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 16 Länderchefs gefordert, die Grenzschließungen zu Luxemburg, Frankreich und der Schweiz zu beenden. "Die Grenzen müssen jetzt wieder geöffnet werden", forderten mehrere Abgeordnete in einer Erklärung, zu deren Unterzeichnern auch der Eifeler CDU-Parlamentarier Patrick Schnieder gehört. Sie wenden sich dagegen, die Grenzschließungen bis zum 15. Mai zu verlängern, wie es Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) anivisiert.

In der nicht-öffentlichen Erklärung, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es: "Derzeit sind viele Grenzübergänge vollständig blockiert. Wo geöffnet ist, darf die Grenze nach Deutschland nur übertreten, wer einen sogenannten „triftigen Grund“ hat. Das sind vor allem Grenzgänger, enge Verwandte und Ehepaare." Eine vom Bund für Lebenspartner ohne Trauschein veröffentlichte Ausnahme werde von der Bundespolizei nicht umgesetzt, behaupten die Abgeordneten, die schreiben: „Familien werden zerschnitten, Lebenspartner getrennt, Pendler und Schulwege behindert, Lieferketten gestört und Verbindungen gekappt!“

Die Abgeordneten fordern, die Grenzen zu öffnen - und vor dem Auslaufen der Maßnahmen die Besuchsrechte von Familien und Lebenspartnern - ob mit oder ohne Trauschein - im vollen Umfang zu ermöglichen. Das Infektionsgeschehen habe sich in den Nachbarländern positiv entwickelt.

Der Eifeler CDU-Parlamentarier Patrick Schnieder spricht von einem "unhaltbaren Zustand". Er sagt: "Die Pendler, darunter übrigens auch viele Ärzte und Krankenpfleger, haben an der Grenze mit Wartezeiten von mehreren Stunden zu kämpfen. Landwirte, die diesseits und jenseits der Grenze Felder bewirtschaften, müssen durch die Schließung vieler kleinerer Grenzübergänge Umwege von vielen Kilometern in Kauf nehmen. Geschäfte, die nahe an der Grenze liegen, müssen auf ihre luxemburgische Kundschaft, auf die sie angewiesen sind, komplett verzichten. Zusätzlich kommt es teilweise zu extremen menschlichen Härten, wenn beispielsweise luxemburgische Väter ihre in Deutschland lebenden Kinder nicht mehr besuchen dürfen."

Schnieder kritisiert: "Der deutsch-luxemburgischen Freundschaft und dem europäischen Gedanken, der in den Grenzregionen vorbildlich gelebt wird, wird durch die Grenzkontrollen ein Bärendienst erwiesen."

Immerhin bahnt sich die Öffnung von vier weiteren Grenzübergängen an. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll nach Volksfreund-Informationen im Kabinett bekannt gegeben haben, die Öffnung von Tintesmühle/Dahlem, Gemünd, Rosport/Ralingen und Untereisenbach/Übereisenbach zu prüfen. Dies forderte auch die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner in einem Brief an Seehofer, der unserer Zeitung vorliegt.