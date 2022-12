ÖPNV in Luxemburg : Öffentlicher Transport: So fahren Busse, Zug und Co. an Weihnachten

Nach einer Pause an Heiligabend werden die regionalen Züge an Weihnachten wieder im Rahmen der Feiertagspläne rollen. Foto: dpa-tmn/Julien Warnand

Luxemburg Auch in diesem Jahr können die Menschen in Luxemburg während der Weihnachtsfeiertage auf den öffentlichen Transport zurückgreifen – allerdings bei geänderten Fahrplänen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tageblatt.lu

Allgemein gelten für die kommenden Festtage in Luxemburg wieder Sonderfahrpläne für Busse, Züge und Co. So wird der gesamte öffentliche Transport wie jedes Jahr am 24. Dezember an Heiligabend eingestellt – laut einer Pressemitteilung der „Administration des transports publics“ ab 20 Uhr. Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Weihnachtszeit gibt es online unter der Adresse mobiliteit.lu oder unter der Telefonnummer 24 65 24 65 – das von montags bis freitags zwischen 6.45 Uhr und 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr.

Mit dem Bus unterwegs

Die Busse der Netze von AVL, CFL, RGTR und TICE werden ihre letzte Fahrt an Heiligabend gegen 20 Uhr beenden und dann wieder am Sonntagmorgen ab etwa 8 Uhr unterwegs sein – das zu den an Sonntagen, beziehungsweise an Feiertagen geltenden Fahrplänen. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag wird das der Fall sein. Über die Sonderfahrpläne der hauptstädtischen Busse vom AVL-Netz an Heiligabend sowie Weihnachten wird auf der Webseite sylvestre.vdl.lu informiert. Antworten auf Nachfragen gibt es aber auch unter der Telefonnummer 47 96 29 75.

Den Zug nutzen

Auch die Züge verkehren in Luxemburg am Samstag bis 20 Uhr wie gewohnt. Danach wird es nur noch internationale Fahrten geben. Die Verkaufszentren in Luxemburg und am Standort Belval-Universität werden laut CFL am 24. Dezember bis 19 Uhr geöffnet sein. Ebenso der Gepäckschalter. Am 25. und am 26. Dezember gelten dann die Fahrpläne für Feiertage. Unter der Webseite cfl.lu oder der Nummer 24 89 24 89 gibt es Antworten auf Fragen zum Schienenverkehr.

Tramfahren

Wer in der Weihnachtszeit die Tram nutzen will, kann das am 24. Dezember ab der Haltestelle „Luxexpo“ auf Kirchberg ab 4.22 Uhr tun. Die erste Bahn beim Lyzeum in Bonneweg geht um 4.54 Uhr. Heiligabend wird dann auch die Straßenbahn stillstehen: Die letzte Fahrt von der „Luxexpo“ zum Lyzeum geht um 20 Uhr. Die letzte vom „Lycée Bouneweg“ zurück nach Kirchberg um 20.36 Uhr. Aufgepasst: Am Sonntag fährt die erste Tram auf Kirchberg um 7.05 Uhr ab, während die letzte um 1.10 Uhr in der Nacht auf Montag geht. Von Bonneweg aus fährt die erste Bahn am Sonntag um 7.37 Uhr nach Kirchberg, die letzte um 1.42 Uhr. Für den zweiten Weihnachtsfeiertag gelten wieder andere Fahrzeiten: „Luxexpo“ bis „Lycée Bouneweg“ ab 4.20 Uhr bis zur letzten Fahrt um 0.05 Uhr. Und vom Lyzeum Bonneweg bis nach Kirchberg ab 4.52 Uhr bis zur letzten Fahrt um 0.40 Uhr. Informationen zum Fahrplan und den Abständen zwischen den Fahrten finden sich online auf luxtram.lu. Auskunft erhält man auch unter der Telefonnummer 27 20 39-1.

Rufbusse und Co.