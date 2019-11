Steuer : Hilfe bei Steuererklärung für Grenzgänger in Rente

Luxemburg OGBL Sektion Deutsche GrenzgängerInformation für Grenzgänger und Rentner, die eine Rente aus Luxemburg beziehen

() Die luxemburgische Gewerkschaft OGBL, Sektion deutsche Grenzgänger, bietet Grenzgängern und Rentnern, die ehemals als Arbeitsnhemer in Luxemburg gearbeitet haben und von dort eine Rente beziehen, ihre Hilfe bei der Steuererklärung in Deutschland an.

Aufgrund eines EU-Abkommens von 2018 müssen die europäischen Finanzverwaltungen sich gegenseitig Auskunft erteilen. Folglich erhalten derzeit viele Rentner vom Wohnsitzland, also aus Deutschland, ein Schreiben vom Finanzamt mit der Aufforderung zur Nachreichung der Steuererklärung für die Jahre 2011 bis 2013. Denn seit dem 1. Januar 2014 werden die Renten an der Quelle, also in Luxemburg, versteuert. Dies war in den alten Abkommen nicht berücksichtigt, und die Rente musste im Wohnsitzland versteuert werden.