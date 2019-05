Luxemburg : Ausstellung zur Schueberfouer: Wollhandel, Striptease, Familien-Treffen

Luxemburg Mehr als zwei Millionen Besucher: So viele Menschen besuchen jedes Jahr in drei Wochen im August die Schueberfouer, den größten Jahrmarkt der Großregion. Nun hat das Lëtzebuerg City Museum der Messe eine eigene Ausstellung gewidmet.

Wer in Luxemburg geboren und aufgewachsen ist und dort lebt, für den ist die Schueberfouer nicht nur der größte Jahrmarkt der Großregion mit jährlich 250 Schaustellergeschäften, sondern „ein Kulturgut, mit dem jeder vertraut ist“, sagt Gilles Genot, Konservator am Lëtzebuerg City Museum (LCM) und Kurator der neuen Ausstellung „Ons Schueberfouer“. Dass das LCM der Fouer nun sogar eine eigene Ausstellung widmet, liegt für die Macher klar auf der Hand: „Die Schueberfouer oder Schobermesse ist kein gewöhnlicher Jahrmarkt, sondern zunächst einmal einer mit einer fast 700-jährigen Geschichte“, stellt Museumssprecher Boris Fuge klar.

Denn bereits 1340 hat Johann der Blinde als Graf von Luxemburg und König von Böhmen der Stadt Luxemburg das Recht erteilt, jährlich eine achttägige Handelsmesse abzuhalten. In unmittelbarer Nähe zu einer wichtigen Handelsstraße zwischen Oberitalien, Straßburg, Brabant und Flandern gelegen, wächst im Großherzogtum der Erfolg der Messe. Auch heute noch befindet sich die Messe mitten in der Stadt auf dem Glacis und nicht auf der grünen Wiese. „Das macht die Fouer so einmalig“, sagt der Historiker. So etabliert sich neben dem Handel mit Wolle auch ein Viehmarkt. Und alte Traditionen wie der Hämmelsmarsch werden noch heute in Erinnerung daran gewahrt.

In diesem Jahr beginnt die Schueberfouer am Freitag, 23. August, und endet am Mittwoch, 11. September. Schon jetzt ist klar, dass es 180 verschiedene Geschäfte zu erkunden gibt: 23 Fahrgeschäfte, 20 Kinderattraktionen, 15 Restaurants, 35 Imbisse, 18 Süßwarenstände, 69 Lotterien und andere Ausspielungen, und 70 Kramerstände. Weitere werden folgen. Die Schueberfouer hat jeden Tag von 14 bis 1 Uhr nachts geöffnet, Freitags und samstags bis 2 Uhr. Die Gastronomiebetriebe öffnen bereits zum Mittag.

Historische Fotos, Postkarten, Plakate und Filmaufnahmen geben bei der Ausstellung „Ons Schueberfouer“ einen Einblick in Vergnügungen vergangener Jahrzehnte, als Moritatensänger, Cinematographen und exotische Tier- und „Eingeborenen“-Schauen noch zu den Attraktionen gehörten. So waren der Ende des 19. Jahrhunderts stärkste Mann der Welt John Grün sowie Buffalo Bill aus den USA mit seiner „Wild West Show“ ebenfalls Gast auf der Fouer in Luxemburg. „Die Fouer war in einem kleinen, beschaulichen Land sicher über viele Jahre eine Riesenattraktion. Auch für die Landbevölkerung war es eine willkommene Gelegenheit, neben der religiösen Muttergottes-Oktav ,an d`Stad’ zu fahren“, sagt Sprecher Fuge. Dabei seien die Attraktionen noch in den 1960er Jahren „von durchaus derber Natur gewesen, mit Striptease und Boxkämpfen. Das war alljährlich eine andere, entgrenzte Welt“.