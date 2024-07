Promi-Besuch im Großherzogtum Im Papamobil durchs Zentrum: Was der Papst in Luxemburg alles vorhat

Die luxemburgische Regierung hat am Freitag Details zum bevorstehenden eintägigen Papst-Besuch im Großherzogtum bekanntgegeben. Danach wird Franziskus am Donnerstag, 26. September, am Rande einer Reise nach Belgien einen Abstecher nach Luxemburg machen. Der achtstündige Besuch beginnt vormittags um 10 Uhr mit der Ankunft des Papstes auf dem Flughafen Findel. Dort wird der Pontifex von Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa und Premierminister Luc Frieden begrüßt. Eine Stunde später steht ein Empfang des Papstes im großherzoglichen Palast auf dem Programm.