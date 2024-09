Anmeldung jetzt möglich 4.000 Anfragen: Wer ist beim Papst-Besuch in Luxemburg dabei? Das Los muss entscheiden (Update)

4.000 Anfragen und rund 3.000 Anmeldungen in zwei Stunden: Das Interesse, beim Papst-Besuch in Luxemburg am Donnerstag, 26. September, in der ersten Reihe zu stehen, ist groß: Seit man sich über die Webseite des Erzbistums Luxemburg ausschließlich elektronisch anmelden kann, ist das System teilweise überlastet. Auch wenn die Registrierung für die raren 600 Plätze in der Nähe des Heiligen Vaters in der Kathedrale, aber auch für solche auf dem Vorplatz der Kathedrale in Luxemburgs Hauptstadt noch bis zum Donnerstag, 5. September, läuft, ist wohl eines schon klar: Das Los wird über eine Teilnahme der Gläubigen entscheiden.