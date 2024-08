Hoher Besuch Papst kommt nach Luxemburg: So können Sie Franziskus zujubeln

Luxemburg/Trier · So nah werden die meisten in der Region einem Papst wohl für lange Zeit nicht mehr kommen können. Wenn Franziskus am 26. September Luxemburg besucht, gibt es auch für Gläubige und Papst-Fans die Gelegenheit zum Zujubeln. Wie das möglich ist und wer aus dem Bistum Trier anreist.

30.08.2024 , 08:00 Uhr

Papst Franziskus kommt nach Luxemburg. Das Foto zeigt ihn im Mai 2024, wie er Gläubigen am Ende seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom zuwinkt. Foto: dpa/Andrew Medichini