Anmeldung jetzt möglich Papst Franziskus kommt nach Luxemburg: So können Sie dabei sein (Update)

2.000 Fähnchen mit einem speziellen Papstbesuch-Logo, 500 eigens gefertigte Kerzen, Tänze in Luxemburgs Kathedrale und ausgeloste Sitzplätze: Die Details rund um den Papstbesuch in Luxemburg am Donnerstag, 26. September, werden immer umfangreicher. Nun wird vor allem deutlicher, wann und wo die Gläubigen den Pontifex tatsächlich auch sehen und ihm zujubeln können.