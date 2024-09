Reise ins Nachbarland Papst Franziskus ermahnt die Luxemburger aus mehreren Gründen (Fotos)

Eintrag ins Goldene Buch, eine kurze Privataudienz mit Premier Luc Frieden – dann schnell die Abfahrt in den Cercle Cité: Hier warten immerhin rund 320 illustre Gäste aus dem Land, von den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer und seinem Kollegen Jean-Claude Juncker. Frieden unterstreicht, wie wichtig in und für Luxemburg die Europäische Union ist, spricht aber auch die seit 2018 geltende Trennung von Kirche und Staat an. Dennoch: „Religionen gehören zu unserer Gesellschaft dazu und sollen in gegenseitigem Respekt zur Bereicherung unserer Gespräche über ethische, gesellschaftliche und umweltpolitische Fragen beitragen.“