Pendler werden gefördert Neue Strategie vorgestellt: Weniger und teurere Parkplätze in Luxemburg?

Luxemburg · Eine so umfassende Analyse der Parkplatz-Situation wie in Luxemburg hat es weltweit noch nirgendwo gegeben. Was bedeuten die Ergebnisse für Autofahrer?

06.06.2023, 10:21 Uhr

Parken in der City: In Luxemburg ist es nicht einfach, einen freien Parkplatz zu finden. Foto: Getty Images/iStockphoto/strug

Von tageblatt.lu

Nach dem nationalen Mobilitätsplan stellt Verkehrsminister François Bausch („déi gréng“) nun die Parkraumstrategie vor. Es sei ein weltweit einzigartiger Plan. Die Daten würden zeigen: Luxemburg benötigt weniger öffentliche Parkplätze für Langzeitparker – und in den Dorfzentren soll das Parken teurer werden. Dafür müssen allerdings die Gemeinden mitspielen.