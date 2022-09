Preise im Vergleich : Lohnt es sich, Pellets in Luxemburg zu kaufen?

Luxemburg Die Zeit zum Heizen beginnt, und wer das mit Holzpellets tut, fragt sich: Wo bekomme ich die möglichst günstig? Wir haben nachgeforscht, ob sich dafür ein Blick über die Grenze lohnt.

Nebel hängt am Morgen zwischen den Baumwipfeln und über den Flüssen, die ersten Mützenträger sind auf den Straßen unterwegs, und auch in den Häusern und Wohnungen wird es immer kälter. Für viele wird es Zeit, mit dem Heizen zu beginnen.

Das wird auch für Menschen teurer, die mit Holzpellets heizen – denn in diesem Bereich sind die Preise für den Rohstoff in den vergangenen Monaten ebenfalls drastisch gestiegen. Lohnt es sich deshalb, in Luxemburg Pellets zu kaufen und nicht in Deutschland?