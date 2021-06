Luxemburg : Fällt bald die ausgesetzte 19-Tage-Regel?

Trier () Wie lange bleibt für deutsche Grenzgänger in Luxemburg die sogenannte 19-Tage-Regel noch ausgesetzt? Denn seit dem Ausbruch von Corona und dem Schließen vieler Büros für die Beschäftigten in Luxemburg gibt es eine sogenannte Verständigungsvereinbarung, wonach Arbeitstage, die wegen der Pandemie zu Hause im Homeoffice verbracht werden, nicht der 19-Tage-Regelung unterliegen.

Denn wer gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und Luxemburg mehr als 19 Tage oder im Fall der Sozialversicherungspflicht mehr als 25 Prozent ihrer Zeit oder ihres Einkommens im Wohnortstaat arbeitet, unterliegt der Besteuerung und Sozialversicherungspflicht in Deutschland. In Frankreich gilt eine sogenannte 29-Tage-Regel, in Belgien eine 24-Tage-Regel. Während mit den anderen Grenzgängerländern Belgien und Frankreich ein fixes Enddatum vorgesehen ist (bei Frankreich derzeit 30. Juni, bei Belgien seit gestern bis 30. September für Steuern, für Sozialversicherungsbeiträge bis 31. Dezember), müsste mit Deutschland die Verständigungsvereinbarung von einer der beiden Parteien, also von Deutschland oder Luxemburg, zum Monatsende gekündigt werden. Darüber gibt es derzeit jedoch noch keine Informationen – weder vom Bundesfinanzministerium noch von Luxemburger Seite aus.