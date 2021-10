Abschlussarbeit im Fokus : Plagiats-Vorwurf: Luxemburgs Premierminister Bettel soll abgeschrieben haben

Foto: AP/Johanna Geron

Trier/Luxemburg Hat der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel für seine Abschlussarbeit über weite Teile aus anderen Werken abgeschrieben, ohne die Quelle anzugeben? Das behauptet ein Magazin im Großherzogtum. Was der Premier zu den Vorwürfen sagt.

Aufregung im Nachbarland: Xavier Bettel habe laut einem Medienbericht in seiner Abschlussarbeit an der französischen Universität Nancy im Jahr 1999 Inhalte aus anderen Abhandlungen ohne Angabe der Quelle übernommen. Die Rede ist von einem „akuten Plagiatsverdacht, der in seinem Ausmaß seinesgleichen sucht“, schreibt das luxemburgische Online-Journal „Reporter.lu“ am Mittwoch.

Das Magazin hat nach eigenen Angaben exklusiven Einblick in die damalige 56 Seiten umfassende Arbeit erhalten können. Lediglich auf zwei Seiten habe man keine plagiierten Textpassagen feststellen können. Mehrere unabhängige Forscher hätten den Plagiatsbefund gegenüber der Redaktion bestätigt. Der seit 2013 regierende Politiker habe demnach „seitenlang“ Inhalte anderer Abhandlungen übernommen, ohne Angabe zur Quelle - in den Anmerkungen oder Fußnoten - zu machen. Bettel hatte in seiner Arbeit über eine Reform des Wahlsystem für das Europäische Parlament geschrieben.

Was sagt der Regierungschef des Großherzogtums dazu?

Auf Anfrage von volksfreund.de teilte Bettels Büro am Mittwoch mit, dass der heute 48-jährige Premier seiner Erinnerung nach die damalige Abschlussarbeit „nach bestem Wissen und Gewissen“ erstellt habe. „Vor über 20 Jahren habe ich im Rahmen eines weiterführenden Studiums (Diplôme d’Études Apprfondies) meine DEA-Abschlussarbeit verfasst, die von der Universität Nanzig (Université Nancy-II) evaluiert und anerkannt wurde.“