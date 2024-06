Geschichte zum Hören Johann von Luxemburg und Böhmen: Als ein blinder Ritter in die Schlacht zog (Podcast)

Begraben wurde Johann in der Heimat seiner Familie, in Luxemburg. Fünfhundert Jahre später wurden seine Gebeine nach Ausbruch der französischen Revolution 1789 heimlich außer Landes gebracht und in Mettlach an der Saar im Haus der Industriellenfamilie Bloch deponiert. Von dort wanderten sie 1838 in einer feierlichen Prozession in eine bestehende Klaus hoch über der Saar bei Kastel-Staadt - auf Betreiben des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der sich als Nachfahre Johanns sah. Erst 1946, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sollten Johanns sterbliche Überreste wieder nach Luxemburg zurückgebracht werden. In der Klause in Kastel ist bis heute seine (nunmehr leere) Grabstätte zu finden.