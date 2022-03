Energiepreise : Preissturz an Luxemburger Tankstellen: Dieselpreis sinkt um 41,7 Cent

Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Luxemburg Ein ständiges Auf und Ab erleben die Autofahrer in diesen Tagen: Nach der kräftigen Preiserhöhung am Donnerstag an den Tankstellen in Luxemburg folgt jetzt am Samstag der Preissturz. Vor allem der Dieselpreis sinkt wieder.

Entspannung an den luxemburgischen Zapfsäulen. Wie das Tageblatt aus Luxemburg am Abend unter Berufung auf Informationen des Energieministeriums meldet, sinkt der Dieselpreis in der Nacht zum Samstag um 0 Uhr um 41,7 Cent pro Liter. Damit kostet der Liter dann 1,695 Euro. In der Nacht zum Donnerstag war der Preis rasant um 38,4 Cent auf 2,112 Euro gestiegen.