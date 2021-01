Luxemburg : Prinzenmutter gibt neue Verlobung bekannt

Luxemburg () Tessy Antony de Nassau, die Mutter von Luxemburgs Prinzen Noah (13) und Gabriel (14), hat die Verlobung mit ihrem Freund Frank Floessel bekannt gegeben. Auf ihrem Instagram-Account postete die 35-Jährige an Silvester ein Foto, auf dem sie lächelnd und Arm in Arm mit ihrem nun Verlobten zu sehen ist, und schrieb dazu: „Yes to 2021 and many more years together“ (Ja zu 2021 und vielen weiteren Jahren zusammen.) An ihrem Ringfinger ist ein Ring zu sehen.De Nassau war von 2006 bis 2019 mit Prinz Louis von Luxemburg – dem dritten Sohn des amtierenden Großherzogs Henri – verheiratet.

