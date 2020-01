Konzert : Punk im Doppelpack in Luxemburg

Foto: Hopeless Records PR

Luxemburg (red) Die Bands Zebrahead und Sum 41 (Foto) treten am Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr, im Messezentrum LuxExpo The Box in Luxemburg auf. Sum 41 dringt mit dem Album „Order In Decline“ in eine neue Liga vor und liefert das bis dato aggressivste Werk der Band ab.

