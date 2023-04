Grenzgänger aufgepasst Die Rente aus Luxemburg ist nicht sicher: Griff in die Reserve ab 2027

Luxemburg · Höhere Beiträge, gekürzte Leistungen oder später in Rente: Luxemburg wird sein Rentensystem reformieren müssen. Passiert nämlich nichts, muss spätestens ab 2027 in die Reserven gegriffen werden. Davor warnen inzwischen mehrerer wichtige Institutionen. Was das für die Grenzgänger bedeutet.

Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Ein Viertel der in Luxemburg beschäftigten Männer geht mit 54 Jahren oder früher schon in Rente. Ein Zustand, vor dem die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnt. Eine „tickende Zeitbombe“ sei das Luxemburger Rentensystem, warnt die Luxemburger Handelskammer und der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die „Gerechtigkeit zwischen den Generationen“ in Gefahr.