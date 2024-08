Luftverkehr Alle Landungen auf Luxemburger Flughafen abgesagt - Was ist da los?

Derzeit ist der Flugverkehr auf dem Luxemburger Flughafen eingeschränkt. Flugzeuge können derzeit nicht landen. Grund sind offenbar kurzfristig notwendig gewordene Reparaturarbeiten an der Start- und Landebahn. Der Flughafen teilte mit: „Am Mittwoch, den 28. August, wurde bei einer routinemäßigen Inspektion am Morgen ein Schaden an der Start- und Landebahn des Flughafens Luxemburg festgestellt, was zur Sperrung für Reparaturarbeiten führte. Um 10:30 Uhr wurde ein Teil der Landebahn für eingeschränkte Starts wieder freigegeben. Landungen sind derzeit nicht möglich, und ankommende Flüge werden zu anderen Flughäfen umgeleitet.“