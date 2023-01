Kreatives Start-up : Mit den Perlen der Oma fing alles an: Sogar eine Prinzessin trägt den Schmuck von Designerin Fanny Bervard

Fanny Bervard und ihre Schmuckkreationen. Dass sie einmal ein eigenes Schmuck-Label mit dem Namen Romantico Romantico haben würde, ahnte sie nicht. Dabei fing alles mit den Perlen der Oma an. Foto: Fanny Bervard

Luxemburg Unter dem Label „Romantico Romantico“ verkauft Fanny Bervard ihren selbst gemachten Schmuck. Das Geschäft läuft gut. Ein Besuch in Luxemburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Als Fanny Bervard aus ihrem Elternhaus auszieht, fragt ihre Mutter, ob sie die Perlen der Oma mitnehmen möchte. Sie möchte. Dass dies der Anfang einer besonderen Karriere sein wird, ahnt die junge Frau damals jedoch nicht.

Die Luxemburgerin studiert in Barcelona und Mailand Mode-Marketing und -Kommunikation. Sie lebt und arbeitet in Berlin und New York, etwa für den weltweit größten Brillenhersteller zahlreicher Luxusmarken. Sie kündigt, möchte wieder bei der Familie sein, zieht zurück in die Heimat – und erinnert sich an die Perlen.

Heute steht in der Rue de l-Eau in der Stadt Luxemburg, in Nachbarschaft von Léa Linster und wenige Schritte vom Großherzoglichen Palast entfernt, auf einem Klingelschild: „Romantico Romantico“. Das Label steht für Fanny Bervards Unternehmen.

Warum hat sie gleich zweimal Romantico gewählt? „Der Name sollte cool und romantisch, aber nicht zu verspielt sein, und in allen Ländern ausgesprochen werden können“, sagt sie. Ihre Mutter und ihre Schwester Laurence, deren Meinungen ihr sehr wichtig seien, seien anfangs gegen den Namen gewesen. Aber dann sei er vom Komitee, wie sie die beiden nennt, doch genehmigt worden.

Schmuckkreation von Fanny Bervard. Foto: Fanny Bervard

In ihrem Atelier im zweiten Stock in dem Haus in der Rue de l´Eau arbeitet Fanny Bervard mit drei Mitarbeitenden an neuen Kreationen und der Werbung dafür. Dort wird auch der Online-Shop bedient. Auf ihrem Schreibtisch, der gleichzeitig Werktisch ist, liegen Süßwasserperlen, Halbedelsteine, Kristalle, Creolen, vergoldet und in Silber, Briefe, Päckchen, auf drei Post-its steht, was an diesem Montag zu tun ist.

An einem weiteren Schreibtisch, der direkt an ihrem steht, schaut eine Mitarbeiterin hochkonzentriert in einen Laptop. Sie bearbeitet ein Foto, auf dem ein Modell zu sehen ist, das eine Creole, in die Perlen gefädelt wurden, trägt – die Ohrringe sind der Prototyp, der auslöste, was nicht beabsichtigt war.

Ihr Schreib-Werkstisch ist übersät mit Perlen, Drähten, Schnüren und Handwerkszeug und Notizen. Foto: TV/Katja Bernardy

Fanny Bervard und die Perlen ihrer Oma: So fing alles an

Fanny Bervard, hellbeige Marlenehose, cremeweißer Kaschmirpullover, weiße Sneaker, sagt von sich selbst, sie sei kein Megaschmucktyp. Doch Ohrringe trage sie immer. Da sie selten welche fand, die ihr gefielen, fing sie an, eigene zu gestalten. Sie bohrte größere Löcher in die Perlen der Oma bis die Löcher so groß waren, dass sie Perlen in Creolen fädeln konnte.

Immer mehr Freunde und Verwandte hätten gesagt „Hey, machst du mir bitte auch welche!“, erinnert sich die 32-Jährige. Sie kaufte Vintage-Perlenketten und -Armbänder im Internet und auf Flohmärkten und stellte Ohrringe für die Menschen, die ihr am nächsten sind, her. Erst einmal. Ihr Freund Olivier, ein Ingenieur, richtete ihr in der Wohnung eine kleine Werkstatt ein.

Ihre Schmuckstücke haben es in internationale Modezeitschriften wie die Vogue und Elle geschafft. Foto: Fanny Bervard

Romantico Romantico wird innerhalb weniger Jahre erfolgreich

Vier Jahre später erzählen Fanny Bervards Internetseite und ihr Instagram-Account eine Erfolgsgeschichte: Ihre Schmuckstücke haben es in internationale Modezeitschriften wie die Vogue und Elle geschafft. Und die Krönung: Als Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg im vergangenen Herbst verkündete, sie sei zum zweiten Mal schwanger, trug sie Ohrringe von „Romantico Romantico“.

„Das war natürlich sehr schön“, sagt Bervard. Doch sich auf dem Erreichten auszuruhen, kommt für die Jungunternehmerin nicht in Frage. Sie reist viel, beispielsweise präsentierte sie ihre Kollektionen im vergangenen Jahr auf Messen in Kopenhagen und Dubai. Perlen, jede einzigartig, kauft sie weltweit ein, In Italien und in der Türkei arbeiten rund 40 Menschen für sie, damit sie in Luxemburg ihre Ideen umsetzen und ihr Unternehmen weiterwachsen kann. Die Modemarke Closed verkauft Schmuck, den die Self-made-Schmuckherstellerin kreiert hat.

Fanny Bervard sagt von sich, sie müsse immer unterwegs sein, Neues machen. Nach der Geburt ihres Sohnes vor rund eineinhalb Jahren sei sie drei Wochen zu Hause geblieben, dann habe sie wieder raus gemusst, sagt sie. Das Baby habe sie dann mit ins Atelier genommen und weitergearbeitet. Was so leicht klinge, sei jedoch ihre bislang größte Herausforderung, sagt sie, Kind und Unternehmen zu vereinbaren.

Fanny Bervard sucht einen neuen Laden

Bis Ende 2022 hatte Bervard neben dem Online-Handel einen Pop-up-Store in Luxemburgs Haupteinkaufsmeile Rue des Capucins. Pop-up-Stores sind provisorische Läden, in vorübergehend leer stehenden Räumen, die für eine begrenzte Zeit genutzt werden können. Bervard scrollt durch Fotos auf ihrem Smartphone und zeigt, wie ihr Store ausgesehen hat: modern, hell, luftig. Gemeinsam mit ihrem Partner hatte sie einen Laden gestaltet, der weit entfernt von provisorisch war.

Die Stadt Luxemburg habe ihr Start-up finanziell gefördert, sagt sie. Und besonders stolz ist sie darauf, dass ihr Schmuck – mittlerweile gibt es auch Ketten, Armbänder und Ringe – das Label Made in Luxemburg tragen darf. Aktuell ist sie auf der Suche nach einem neuen Laden.

In ihrer Werkstatt: Alle einzelnen Elemente für ihren Schmuck hat Designerin Fanny Bervard fein säuberlich parat gelegt. Foto: TV/Katja Bernardy

Fanny Bervard ist glücklich, wenn sie kreativ sein kann. „Ich war eine sehr schlechte Schülerin“, sagt sie. Sie sei oft durchgefallen, habe sich für nichts in der Schule interessiert, der Unterricht sei so langweilig gewesen. Erst als sie angefangen habe, zu studieren, das zu machen, was sie liebe, sei sie super gut und erfolgreich geworden.

Was ist ihr nächstes Ziel? Sie möchte Menschen ab 45 Jahren besser erreichen. Das sei noch schwer, da diese Zielgruppe weniger in sozialen Medien unterwegs sei, sagt sie.