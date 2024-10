Flugverbindung gestrichen Luxemburg-Berlin: Ryanair gibt Strecke schon im Winter auf

Erst vor vier Wochen hat die irische Fluggesellschaft Ryanair angekündigt, die beliebte Verbindung vom Luxemburger Flughafen Findel in die Bundeshauptstadt Berlin im Sommer 2025 zu streichen. Dies geht einher mit einer größeren Flottenverringerung und Streckenausdünnung am Berliner Flughafen Schönefeld. Insgesamt will die Fluggesellschaft so 20 Prozent ihres dortigen Flugverkehrs streichen.