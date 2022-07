Ab November : Ryanair: Neue Verbindung für Luxemburg - Wieder Flüge ab Straßburg

Straßburg Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair landet und startet ab dem Winter wieder am Flughafen Entzheim bei Straßburg. Neue Flugverbindungen gibt es aber nicht nur dort.

Ryanair kehrt an den Flughafen bei Straßburg zurück. Ab dem kommenden November will die Billigfluggesellschaft wieder Flüge ab dem Flughafen Entzheim anbieten. Geplant ist eine Verbindung nach Porto, die zweimal in der Woche bedient werden soll.