Schueberfouer 2023 Schausteller und Stadt Luxemburg erklären Preisdiskussion für beendet

Die Betreiber der Attraktionen und vielen Buden sehen das natürlich anders, denn auch für sie sind die Kosten in den letzten Jahren keineswegs gesunken, sondern gestiegen. Zu Beginn der Woche haben die Schausteller und die Stadt Luxemburg ein gemeinsames Fazit zum Start der Schueberfouer 2023 gezogen. Auf einer Pressekonferenz stellten sie fest, dass der Zuspruch der Besucher ungebrochen ist. Die Menschen kamen an den ersten Tagen weiterhin in großer Zahl zur größten Kirmes in Luxemburg.