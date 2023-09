Schobermesse in Luxemburg Pannenserie bei Achterbahn Wilde Maus – Arbeiter begeben sich in große Lebensgefahr

Am Mittwoch reagierte die ITM mit einem Presseschreiben auf den Artikel des Senders: „Das Video“ zeige, dass eine Person auf das Fahrgeschäft steigt und dabei einen Gurt trägt. Dieser sei jedoch nicht an einem Ankerpunkt befestigt gewesen, was einen Verstoß gegen die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz darstelle. Die ITM habe weder vom Betreiber noch von einer vor Ort anwesenden Person einen Anruf bezüglich der Vorfälle auf der „Wilden Maus“ erhalten. Sie habe erst aus der Presse davon erfahren. Die ITM könne sich allerdings nur an Ort und Stelle begeben, wenn sie tatsächlich auch alarmiert wird.