Erste Zahlen bekannt Schueberfouer 2024: Wie hoch werden dieses Jahr die Preise?

Am Mittwoch, 28. August, findet der Familientag mit ermäßigten Preisen statt. Sogar die Gastronomiebetriebe bieten dieses Jahr ihre Produkte günstiger an. Der letzte Tag der Schueberfouer, der 11. September, ist besonders günstig. Bis 20 Uhr kann man Spiele und Fahrgeschäfte zum halben Preis erleben. Die Zeit bis zum Feuerwerk um 20 Uhr an der Roten Brücke lässt sich so gut vertreiben.