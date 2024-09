Volksfest in Luxemburg Wie Studenten und Schüler auf der Schueberfouer ausgenutzt werden

Nora (Name von der Redaktion geändert) hat drei Wochen auf der Schueberfouer gekellnert. Ein gut bezahlter Job inmitten eines Volksfestes, bei dem auch mächtig Trinkgeld fließt – so stellen sich wohl viele diesen Knochenjob vor. Von moralisch verwerflichem Verhalten der Vorgesetzten bis hin zu illegalen Arbeitsbedingungen hat die junge Studentin in den vergangenen Wochen einiges mitgemacht. Und will andere Schüler und Studenten aufklären, die ihr Taschengeld auf der Fouer aufbessern wollen.