Bildung : Schulen in Luxemburg bleiben bis Mai geschlossen

Schulen in Luxemburg bleiben bis Mai geschlossen

Luxemburg In Luxemburg bleiben die Schulen bis 4. Mai geschlossen. Das teilte die Regierung des Landes am Mittwoch mit.

Auch nach den Osterferien bleiben die Schulen in Luxemburg geschlossen. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind diese im Nachbarland wie in Deutschland seit zwei Wochen geschlossen. Zunächst war diese Maßnahme bis 19. April beschränkt. Heute teilte die luxemburgische Regierung mit, dass nun bis 4. Mai alle Schulen und Bildungseinrichtungen geschlossen bleiben werden. Details sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden.