Frontscheibe gerissen Schwer beschädigt: Luxair-Flugzeug muss in Hamburg notlanden

Luxemburg/Hamburg · Ein Luxair-Passagierflugzeug ist am Montag auf dem Flug von Oslo nach Luxemburg in der Luft schwer beschädigt worden. Deshalb musste es in Hamburg notlanden. Was bisher bekannt ist.

17.04.2023, 18:00 Uhr

Foto: Tageblatt

Von Tageblatt.lu

Der Luxair-Flug LG5554 von Oslo nach Luxemburg musste am Montagmittag außerplanmäßig in Hamburg notlanden. Der Tageblatt-Redakteur Sidney Wiltgen war als Passgier an Bord und berichtete der Redaktion, dass es einige Zeit nach dem Abflug eine Durchsage gab, dass man sich wegen erwarteter Turbulenzen anschnallen solle.