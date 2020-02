Konzert : SDP auf „ Die Unendlichste“-Tour im Musikklub den Atelier in Luxemburg

SDP auf „ Die Unendlichste“-Tour im Musikklub den Atelier in Luxemburg

Luxemburg (red) Die Westberliner Kultband SDP kombiniert verschiedene Musikstile miteinander. Seine Musik bezeichnet das Duo selbst als „irgendwie Pop“. In ihren Songs sind Elemente von Pop, Rock, Dance und Hip-Hop enthalten.

In ihren ausschließlich deutschsprachigen Texten verarbeiten Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin Alltäglichkeiten und weltpolitische Fragen, oft mit einem satirischen, ironischen Unterton. Im Rahmen ihrer „Die Unendlichste“-Tour gastieren die Musiker am Mittwoch, 19. Februar, im Musikklub Den Atelier in Luxemburg. Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten sind für 43,80 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.