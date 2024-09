Ein moderner Prinz Militär, Marketing, Monarchie: Das ist Sébastien von Luxemburg

Nach dem Abschluss seiner Sekundarschulbildung mit dem International Baccalaureate an der International School of Luxembourg entschied sich Prinz Sébastien für ein Studium in den Vereinigten Staaten. Er schrieb sich an der Franciscan University of Steubenville in Ohio ein, wo er Marketing und Kommunikation studierte. Diese Universität, bekannt für ihre katholischen Wurzeln und ihr starkes Gemeinschaftsgefühl, bot Sébastien von Luxemburg nicht nur eine fundierte akademische Ausbildung, sondern auch die Möglichkeit, seine kulturellen Horizonte zu erweitern. Er schloss sein Studium im Dezember 2015 erfolgreich ab und kehrte danach nach Europa zurück.