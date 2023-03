Grenzgänger : So hoch fällt der Steuerausgleich für Grenzgänger aus

Foto: Getty Images/iStockphoto/filmfoto

Luxemburg Die hohe Inflation hat das Leben für alle teurer gemacht. Können sich Grenzpendler zwar regelmäßig über eine automatische Lohnerhöhung per Index freuen, so frisst allerdings für viele die Steuer das Lohnplus stärker auf als dass es zu mehr Kaufkraft führt. Dem hat die Tripartite aus Regierung und Sozialpartnern nun einen Riegel vorgeschoben. Was das für Grenzgänger bedeutet.