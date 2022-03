Geld : So hoch sind die Benzinpreise in Luxemburg: Was Autofahrer für den Liter bezahlen müssen

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Update Luxemburg/Trier Nicht nur in Deutschland gehen die Benzinpreise durch die Decke. Der Preisanstieg ist auch in Luxemburg deutlich spürbar. Der Sprit bleibt im Nachbarland trotzdem noch günstiger.

Die Folgen des Ukraine-Krieges schlagen sich an den Zapfsäulen nieder und der Blick richtet sich deshalb wieder auf günstigere Benzinpreise in Luxemburg. Es ist erst einen Monat her, dass Autofahrer in Deutschland von Rekordpreisen getroffen wurden. Nun ist der Ölpreis weiter in die Höhe geschnellt. Autofahrer müssen damit rechnen, dass das Tanken sogar noch teurer werden kann.

Das gilt auch für Luxemburg. Allein seit Freitag stieg dort der Preis für einen Liter 98‘er Benzin um 9 Cent. Der Liter Diesel verteuerte sich sogar um über 18 Cent. Das sorgte am Freitagabend für lange Schlangen an den luxemburger Tankstellen.

Am Mittwoch äußerte sich der Wirtschaftsverband Fuels und Energie zum Anstieg der Benzinpreise in Deutschland. Er erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, der Preis für Super E10 ist im Bundesdurchschnitt binnen einer Woche um knapp 8 Cent auf 1,83 Euro je Liter gestiegen, der Dieselpreis um 9 Cent auf 1,76 Euro. Ein Blick in die Region Trier zeigt kurz darauf sogar wesentlich höhere Preise.

Die aktuellen Benzinpreise in Luxemburg

In Luxemburg stehen die Benzinpreise pro Liter seit vergangenem Samstag bei

Super 95: 1,658 Euro (unverändert)

Super 98: 1,796 Euro (Freitag: 1,706 Euro)

Diesel: 1,728 Euro (Freitag: 1,543 Euro)

Die Höchstpreise für Kraftstoffe sind in Luxemburg staatlich reguliert. Die jeweils aktuellen Preise für Mineralölerzeugnisse im Großherzogtum finden Sie hier.

Benzinpreis-Vergleich in Trier, Saarburg, Bitburg, Wittlich und Daun

Auf der deutschen Seite der Grenze schwanken die Benzinpreise, sind aber weiterhin deutlich höher als in Luxemburg. Im Vergleich zum letzten großen Preisschock Anfang Februar ist die Differenz von einer Seite der Grenze zur anderen noch deutlich größer geworden.

Der ADAC ermöglicht mit seinem Online-Angebot einen Vergleich der aktuellen Kraftstoffpreise quer durch ganz Deutschland. Wir zeigen die günstigsten Preise, die in mehreren Städten der Region Trier am Montagvormittag (7. März) zu finden waren.

Benzinpreise in Trier

Super: 2,159 Euro

Super E10: 2,099 Euro

Diesel: 2.079 Euro

Benzinpreise in Saarburg

Super: 2,159 Euro

Super E10: 2,099 Euro

Diesel: 2,079 Euro

Benzinpreise in Bitburg

Super: 1,999 Euro

Super E10: 1,939 Euro

Diesel: 1,959 Euro

Benzinpreise in Wittlich

Super: 1,979 Euro

Super E10: 1,929 Euro

Diesel: 1,949 Euro

Benzinpreise in Daun

Super: 1,999 Euro

Super E10: 1,939 Euro

Diesel: 1,929 Euro

Teils mehr als 30 Cent Ersparnis bei aktuellen Benzinpreisen in Luxemburg

Der Vergleich zeigt deutlich, dass die Spritpreise auf der deutschen Seite weiterhin sehr unterschiedlich sind. Teils reicht schon eine Fahrt in den nächsten Ort, um deutlich günstiger zu tanken. Je nachdem, wo man üblicherweise tankt, kann man aber in Luxemburg teils über 30 Cent pro Liter sparen.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Unterschied. Wer in Luxemburg 50 Euro auf den Tresen legt, bekommt 30,2 Liter Super 95 in den Tank. In Trier wären es am Montagvormittag maximal 23,8 Liter E10 gewesen – an manchen Tankstellen sogar noch ein Liter weniger.

Vorsicht beim Spritsparen in Luxemburg