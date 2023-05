Grenzgänger So holen Grenzgänger das meiste aus ihrer Rente in Luxemburg heraus

Der Bedarf an Information zur Rente in Luxemburg ist riesig. Kein Wunder, dass so mancher Leser oder manche Leserin kein Ticket mehr zur ersten von zwei Grenzgängerabenden des Trierischen Volksfreunds zum Thema „Rente“ bekommen haben. Doch es gibt gute Nachrichten – für alle Zukurzgekommenen gibt es einen Nachschlag. Davon später mehr.