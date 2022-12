Deutsch-luxemburgischer Wirtschaftsabend : So sicher ist die Energieversorgung

So sicher ist die Energieversorgung

Diskutieren (von links): Luxemburgs Energiemeinister Claude Turmes, VTU-Vorsitzender Frank Natus, TV-Redakteurin Sabine Schwadorf, SWT-Prokurist Vertrieb Maik Girmendonk und Peter Hamacher, Head of Technical Services Germany der Encevo S.A. Foto: Willy Speicher

Luxemburg Diskussion beim Deutsch-luxemburgischen Wirtschaftsabend der DLWI: Die Region ist in diesem Winter zwar gut mir Energie versorgt, muss aber etwas tun.

() „Nie war es einfacher, pessimistisch zu sein.“ Mit dieser etwas ernüchternden Einführung in das Thema eröffnete Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) eine Diskussion, die zum Schwarzmalen einlädt: nämlich die zur Energiekrise. Doch ist zum Schwarzmalen beim Wirtschaftsabend der Deutsch-luxemburgischen Wirtschaftsinitiative (DLWI) gemeinsam mit IHK und Handwerkskammer Trier unter den rund 170 Gästen wenig Gelegenheit, auch wenn etwa Frank Natus, Vorsitzender der Vereinigung Trierer Unternehmen in der Region Trier (VTU) durchaus pessimistische Ansätze für Unternehmen sieht. „Die Gefahr der Abwanderung ins Ausland besteht. Und kleinere und mittlere Betriebe, die dies nicht tun können, sind angesichts der explodierenden Energiepreise in ihrer Existenz gefährdet“, sagt er.