Tradition : „Wir haben das Springen nicht vergessen!“ – Nach zwei Jahren Pause wieder Echternacher Springprozession

Das letzte Foto aus dem Vor-Corona-Jahr 2019: Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende Menschen erwartet, die sich hüpfend und springend durch die Abteistadt Echternach bewegen. Foto: Julia Nemesheimer

Echternach Nach zwei Jahren Corona-Pause stehen die Echternacher wieder in den Spring-Startlöchern: Denn an Pfingstdienstag findet die traditionelle Springprozession mit rund 10.000 Teilnehmern statt. Wie sich Pilger aus der Region Trier vorbereiten und was Präsident Marc Diederich schon verraten kann.