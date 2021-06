Telefonaktion : So vermeiden Grenzgänger Fallstricke

Trier/Luxemburg Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr mit Experten zum Thema Steuern, Arbeiten, Familienrecht und Verbraucher.

() Was ist beim Steuerrecht in Luxemburg anders? Welche Regeln gelten nun unter Pandemiebedingungen? Was tun, wenn man die Kündigung als Grenzgänger erhält? Welche Kindergeldregelungen gibt es in Luxemburg? Gelten andere Rechte, wenn ich von Luxemburg aus verreisen möchte? Dies sind nur einige von Beispielfragen, die unsere Leserinnen und Leser heute von 17 bis 19 Uhr den vier Experten unserer Telefonaktion in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein Luxemburg stellen können.