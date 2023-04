24-stündiger Blitzermarathon Speedmarathon 2023 in Luxemburg – Fahrer stimmen auf Instagram für Blitzer ab

Erstmals konnte man in diesem Jahr auf Instagram darüber abstimmen, wo in Luxemburg während des Speedmarathons geblitzt wird. Die Polizei will damit möglichst viele Menschen erreichen und für das Thema angepasste Geschwindigkeit sensibilisieren. Bis zum 14. April konnten Nutzer auf der Instagramseite der luxemburgischen Polizei zwischen jeweils zwei Kontrollstellen pro Polizeiregion abstimmen. Die Polizei will “je nach Verfügbarkeit der Beamten“ an diesen Stellen blitzen. Über Instagram und Twitter können Nutzer zudem weitere Vorschläge für Blitzer abgeben.