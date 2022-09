Änderung um Mitternacht : Spritpreise in Luxemburg ändern sich – in verschiedene Richtungen

Spritpreise in Luxemburg ändern sich – in verschiedene Richtungen

Luxemburg Die Spritpreise in Luxemburg ändern sich in der Nacht zum Donnerstag. Obwohl der Tankrabatt ausläuft, sinkt der Dieselpreis. Aber wieso?

Vor allem für Fahrer von Benzinern wird der Sprit ab Mitternacht in Luxemburg um einiges teurer. Das berichten mehrere Medien aus dem Großherzogtum. Demnach steigen die Kosten für den Liter 95er-Benzin um 8,2 Cent auf 1,716 Euro. 98er-Benzin steigt um 4,2 Cent auf 1,924 Euro pro Liter.

Wie der Tankrabatt eingeführt wurde – und was er Autofahrern schließlich gebracht hat

Luxemburg : Wie der Tankrabatt eingeführt wurde – und was er Autofahrern schließlich gebracht hat

Tanken und Busfahren wird ab Donnerstag wieder teurer - Was auf die Verbraucher zukommt

Preise : Tanken und Busfahren wird ab Donnerstag wieder teurer - Was auf die Verbraucher zukommt

Spritpreise in Luxemburg und Deutschland: Wie viel kann man jetzt sparen?

Tanken : Spritpreise in Luxemburg und Deutschland: Wie viel kann man jetzt sparen?

Sprit in Luxemburg: So entwickeln sich die Preise

Anders sieht es beim Diesel aus. Denn: Dieselfahrer müssen ab Donnerstag einen halben Cent weniger für den Liter Kraftstoff bezahlen. Der Preis fällt auf 1,895 Cent pro Liter. Zwar endet am Donnerstag der Tankrabatt (der TV berichtete mehrfach), fallende Rohölpreise hätten diese Preissteigerung beim Diesel jedoch vorerst abgefedert, berichtet das Luxemburger Wort.

Der Tankrabatt ist am 13. April in Kraft getreten, Ende Juli für einen weiteren Monat verlängert worden – und läuft am Mittwochabend endgültig aus.