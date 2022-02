Verbraucher : Benzinpreise brechen Rekordmarken: Kann man beim Tanken in Luxemburg noch sparen?

Der Benzinpreis in Deutschland bricht Rekorde. Wer nahe Luxemburg wohnt, kann weiterhin sparen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Luxemburg/Trier Die Statistik bestätigt das Gefühl an der Zapfsäule: Tanken ist in Deutschland so teuer wie noch nie! Auch in Luxemburg sind die Benzinpreise angestiegen. Lohnt sich der Tanktourismus ins Nachbarland noch?

Die Benzinpreise in Deutschland haben einen neuen Höchststand erreicht. Laut ADAC ist der Preis für den Liter E10 auf einem Allzeithoch von 1,712 Euro angekommen. In der Vorwoche waren es noch 3,1 Cent weniger. Ebenfalls auf einem historischen Höchststand ist der Diesel angekommen. Er ist im Vergleich zur Vorwoche um 2,9 Cent teurer geworden und liegt nun bei 1,640 Euro pro Liter.

Nie war das Volltanken so teuer wie jetzt. Volksfreund.de wirft deshalb einen Blick auf die Benzinpreise in Luxemburg und fragt, ob sich die Fahrt über die Grenze rentiert.

Benzinpreise in Luxemburg und Deutschland - ein Vergleich

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, doch die regionalen Unterschiede bei den Benzinpreisen können so deutlich ausfallen, dass die Durchschnittspreise nicht immer relevant sind. In Luxemburg hingegen gilt nach wie vor, dass die Höchstpreise staatlich gedeckelt sind. Wie sieht es also in der Grenzregion zu Luxemburg auf deutscher Seite aus?

Die Kraftstoffpreis-Suche des ADAC bietet aktuelle Daten aus ganz Deutschland, die genau zeigen, wo es immer aktuell den günstigsten Sprit gibt. Der Liter E10 war laut ADAC am 2. Februar in Trier zu sehr unterschiedlichen Preisen zu haben. Bis zum Nachmittag kostete er je nach Tankstelle und Uhrzeit 1,819 Euro bis 1,899 Euro. In Saarburg lag der Preis bei 1,819 Euro, während er in Bitburg zu einem deutlich preiswerteren Kurs von 1,679 Euro bis 1,729 Euro zu haben war. Der Dieselpreis pro Liter lag in Trier bei 1,749 Euro bis 1,809 Euro, in Saarburg bei 1,679 Euro bis 1,749 Euro und in Bitburg bei 1,639 Euro bis 1,719 Euro.

Statistik des ADAC zur Entwicklung der Benzinpreise in Deutschland. Foto: ADAC e.V.

Zwischen Mosel, Saar und Eifel zeigt sich, dass der ADAC mit seiner grundsätzlichen Empfehlung Recht hat. Man sollte die Preisschwankungen an den Tankstellen ausnutzen. Wie man es bereits aus der Region weiß, gibt es aber zusätzliches Sparpotential durch die Benzinpreise in Luxemburg.

Wo stehen die Benzinpreise in Luxemburg?

Die Preise für Mineralölerzeugnisse wurden in Luxemburg gerade erst aktualisiert. Die Höchstpreise, die Tankstellen im Großherzogtum aktuell aufrufen dürfen, sind 1,527 Euro für Super 95 (E10) und 1,475 Euro für Diesel. Auch im Großherzogtum sind die Preise zuletzt angestiegen, liegen aber weiterhin klar unter den Preisen auf deutscher Seite. Online sind übrigens an dieser Stelle immer die aktuellen Luxemburger Preise einsehbar.

Der Unterschied beträgt sowohl bei E10 als auch beim Diesel mehr als 15 Cent, wenn man aus den oben genannten Beispielen den jeweils günstigsten Preis zum Vergleich nimmt. Die Differenz kann aber auch sehr viel größer ausfallen. Wer für 50 Liter auftankt, spart 7,50 Euro oder auch oft deutlich mehr. Wer keinen allzu weiten Weg bis zur Grenze hat oder sowieso ins Nachbarland muss, kann durch die Benzinpreise in Luxemburg nach wie vor spürbar sparen.