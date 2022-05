Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Alle Kraftstoffe seit dem Wochenende günstiger

Foto: dpa/Arno Burgi

Luxemburg Gute Nachricht für Autofahrer in der Region: Die Spritpriese in Luxemburg sind am Samstag deutlich billiger geworden.

Wie das Tageblatt in Luxemburg unter Berufung auf das Luxemburger Energieministerium vorab berichtete, kostet der Liter Super 95 seit Samstag, 0 Uhr, 7,5 Cent/Liter weniger und damit 1,827 Euro. Davor lag der Preis bei 1,902 Euro). Super 98 ist an den Zapfsäulen für 1,986 Euro/Liter zu haben. Das ist ebenfalls eine Ersparnis von 7,5 Cent/Liter zu den zuvor 2,061 Euro.

Spritpreise in Luxemburg machen großen Sprung - am wenigsten aber beim Diesel