Tanken : Diesel teurer, Super günstiger - Wieder neue Spritpreise an Luxemburger Tankstellen

Luxemburg Erneut ändern sich die Preise an den luxemburgischen Tankstellen. Diesel wird ab Mitternacht teurer, der Liter Super ist dann günstiger zu haben.

Wie das Tageblatt in Luxemburg am Mittwochabend unter Berufung auf das Energieministerium berichtet, steigt der Preis für den Liter Diesel am Donnerstag, 0 Uhr, um sechs Cent auf 1,956 Euro (bisher 1,896 Euro).

Erst am Samstag waren die Spritpreise für alle Kraftstoffsorten in Luxemburg erhöht worden. Wegen des seit vergangener Woche geltenden Tankrabatts in Deutschland ist hierzulande Sprit an vielen Tankstellen billiger als in Luxemburg. So tankten viele Luxemburger in den vergangenen Tagen auch in Deutschland. An einigen Tankstellen kam es dadurch zu Engpässen bei Super E 10.