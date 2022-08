Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Deutliche Preiserhöhung für Diesel gilt ab Freitag

Luxemburg Schon wieder ändert sich etwas bei den Spritpreisen im Nachbarland. In Luxemburg müssen Diesel-Fahrer ab Freitag deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Die Änderungen bei den Spritpreisen in Luxemburg kommen aktuell in schneller Folge. Auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ändert sich ab Mitternacht ein Preis. Das berichten Medien in Luxemburg. Dieses Mal wird im Großherzogtum der Diesel-Kraftstoff teurer. Der Preissprung ist dabei ungewöhnlich groß.