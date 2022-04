Verbraucher : Deutlicher Preissturz an der Zapfsäule: Heute senkt Luxemburg die Spritpreise

Trier/Luxemburg Während in Deutschland frühestens im Juni die Autofahrer durch geringere Kraftstoffsteuern entlastet werden sollen, haben andere Länder den Sprit bereits billiger gemacht. Nach Frankreich, Belgien und den Niederlanden folgt an diesem Mittwoch auch Luxemburg mit einer Senkung der Spritpreise.

Spritpreise in Luxemburg fallen wegen Entlastungen bei Energiepreisen

Erst an diesem Dienstag sind die Spritpreise in Luxemburg wieder leicht gestiegen: Super kostete am Dienstag 1,707 Euro und Diesel 1,718 Euro je Liter. Gegenüber den Preisen an den meisten Tankstellen in Trier ist das ein Unterschied von fast 50 Cent. In Trier kostet Sprit weiterhin über zwei Euro. In anderen Teilen der Region kann man mittlerweile wieder für unter zwei Euro je Liter tanken.