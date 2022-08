Tanken : Spritpreise in Luxemburg steigen ab Samstag wieder

Luxemburg Ab Mitternacht werden Super und Diesel in Luxemburg wieder etwas teurer.

Wie das Tageblatt in Luxemburg berichtet, steigen die Preise um Mitternacht etwas an. Die Regierung habe am Freitagabend mitgeteilt, dass die Preise für sämtliche Sorten in der Nacht zum Samstag erhöht werden.